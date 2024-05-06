Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у своєму інтерв’ю канадському виданню CBC News.
В нещодавньому інтерв’ю для видання The Economist президент Франції Еммануель Макрон висловив гіпотетичну можливість введення військ українських союзників до України у разі прориву оборони та запиту Києва про допомогу.
Відповідаючи на запитання, чи вітатиме Україна у себе війська з країн НАТО, Шмигаль сказав, що “підкріплення, безумовно, допомогло б відтіснити росіян”.
Але наразі, вказав він, наразі Україна просить своїх партнерів лише про військову техніку.
“Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді”, – додав він про гіпотетичне відправлення військ НАТО в Україну.
- Макрон вважає Україну головним пріоритетом під час державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Франції
- Якщо Україна впаде, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, — лідер демократів Джеффріс
- Сі Цзіньпін заявив про намір працювати з Францією для врегулювання кризи в Україні