Хоча західні війська могли б значно допомогти відкинути російських загарбників з території України, наразі уряд Києва просить своїх союзників переважно лише про постачання військової техніки.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у своєму інтерв’ю канадському виданню CBC News.

В нещодавньому інтерв’ю для видання The Economist президент Франції Еммануель Макрон висловив гіпотетичну можливість введення військ українських союзників до України у разі прориву оборони та запиту Києва про допомогу.

Відповідаючи на запитання, чи вітатиме Україна у себе війська з країн НАТО, Шмигаль сказав, що “підкріплення, безумовно, допомогло б відтіснити росіян”.

Але наразі, вказав він, наразі Україна просить своїх партнерів лише про військову техніку.

“Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді”, – додав він про гіпотетичне відправлення військ НАТО в Україну.