Наразі НАТО не має оперативного плану щодо відправки своїх військових в Україну, однак розглядає можливі сценарії на випадок, якщо у війну залучать треті сторони.

Про це пише La Repubblica.

“НАТО в дуже конфіденційний спосіб і без офіційних комунікацій встановило принаймні дві червоні лінії, за якими можливе пряме втручання в конфлікт в Україні. Слід підкреслити, що на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку людей, а лише оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій — справжній крайній засіб — на випадок, якщо у війні будуть залучені треті сторони”, — йдеться у повідомленні.

Так, першою “червоною лінією” називають пряму чи опосередковану сторонню участь у війні проти України, наприклад, Білорусі. Наприклад, у разі прориву на північно-західному кордоні, це “створило б коридор між Києвом і Білоруссю”.

“Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у воєнний конфлікт. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України”, — зауважує видання.

Другою “червоною лінією”, на думку натівських експертів, є військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Тут йдеться не обовʼязково про вторгнення, а й про військовий удар для перевірки реакції Заходу.

“Для західних лідерів життєво важливо надіслати Володимиру Путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва”, — пише La Repubblica.