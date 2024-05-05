Про це пише La Repubblica.
“НАТО в дуже конфіденційний спосіб і без офіційних комунікацій встановило принаймні дві червоні лінії, за якими можливе пряме втручання в конфлікт в Україні. Слід підкреслити, що на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку людей, а лише оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій — справжній крайній засіб — на випадок, якщо у війні будуть залучені треті сторони”, — йдеться у повідомленні.
Так, першою “червоною лінією” називають пряму чи опосередковану сторонню участь у війні проти України, наприклад, Білорусі. Наприклад, у разі прориву на північно-західному кордоні, це “створило б коридор між Києвом і Білоруссю”.
“Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у воєнний конфлікт. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України”, — зауважує видання.
Другою “червоною лінією”, на думку натівських експертів, є військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Тут йдеться не обовʼязково про вторгнення, а й про військовий удар для перевірки реакції Заходу.
“Для західних лідерів життєво важливо надіслати Володимиру Путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва”, — пише La Repubblica.
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