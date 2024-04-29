Генштаб Збройних сил України повідомив, що на бахмутському напрямку вдалося відбити 27 атак ворога.

На бахмутському напрямку сили оборони України відбили 27 атак ворога. На авдіївському – 18, на новопавлівському – 15. Загалом протягом останньої доби відбулося 93 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак біля населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області. На лиманському напрямку відбулося 9 атак поблизу населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також біля Тернів, Торського та південніше Зарічного Донецької області.

“На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення”, – інформує Генштаб.

18 атак відбили наші воїни на авдіївському напрямку неподалік населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, “де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів”.

“На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 1 безрезультатну атаку на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області”, – зазначено в повідомленні ЗСУ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку біля населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області. Саме тут ворог вже 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. На оріхівському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.