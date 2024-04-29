Російські війська 29 квітня запустили ракети на Одесу, палає резиденція Сергія Ківалова, відома як "Замок Гаррі Поттера».

Про це написав очільники Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей”, – написав він.

Унаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака, пізніше зазначив Кіпер.

“Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик”, — додав він.

Лікарі надають допомогу пораненим.

Також було поранено колишнього нардепа Ківалова. Його госпіталізували.

UPD: кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей.