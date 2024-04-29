Про це написав очільники Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей”, – написав він.
Унаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака, пізніше зазначив Кіпер.
“Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик”, — додав він.
Лікарі надають допомогу пораненим.
Також було поранено колишнього нардепа Ківалова. Його госпіталізували.
UPD: кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей.