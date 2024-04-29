У Харкові пролунала серія гучних вибухів. Окупанти вдарили по місту авіабомбами.

Росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні”, — попередив міський голова.

Мер також повідомив, що приліт стався у житловій забудові міста. Є часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На цю мить відомо про одну поранену жінку.

Терехов додав, що окрім Харкова, армія РФ завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. Постраждалих немає.

Водночас бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначи, що рашисти здійснили повторний пуск КАБів по Харкову.

“Загроза триває, тому мешканці Харківщини — перебувайте в укриттях!” — наголосив він.

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