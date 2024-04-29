Про це керівник пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук повідомив в еетері Громадського радіо.

“(Говорячи про острів Нестрига − ред.) ми кажемо не про стратегію, а про позиційні бої, це більше тактичне значення. Будь-які локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що зазвичай ворог використовує подібні локації − там насправді багато таких островів на річці Дніпро − для того, щоб підходити ближче, встановлювати той самий міномет, то це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Тому так − цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній”, — сказав він.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким йде гирло Дніпра

“Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він знаходиться… Певний час він вважався сірою зоною”, — розповів Плетенчук.

Нагадаємо 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони повернули під контроль остров Нестрига, що розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.