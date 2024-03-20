Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього слідчого одного з відділів Одеського управління СБУ, його засудили до девʼяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Колегія суддів визнала винним колишнього слідчого у вимаганні та одержанні хабаря у розмірі 80 тисяч доларів за пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Ексслідчого визнали винуватим за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у виді девʼяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією майна. Суд також позбавив чоловіка спеціального звання старший лейтенант юстиції.

У ВАКС зазначили, що мова йде про Сергія Глівінського, його викрили у 2021 році. Упродовж 30 днів він може оскаржити вирок суду, подавши скарги до апеляційної палати ВАКС.