Відомий американський письменник поділився свою думкою у соцмережах.

Стівен Кінг написав у соцмережі “Х”, як можна було б вирішити конфлікт між Україною та Росією.

“Я думаю, що Путін і Зеленський повинні припинити вбивати людей і вирішити свої розбіжності віч-на-віч. Я хотів би побачити, як пан Зеленський надере дупу Путіну”, — написав він.