Стівен Кінг написав у соцмережі “Х”, як можна було б вирішити конфлікт між Україною та Росією.
“Я думаю, що Путін і Зеленський повинні припинити вбивати людей і вирішити свої розбіжності віч-на-віч.
Я хотів би побачити, як пан Зеленський надере дупу Путіну”, — написав він.
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