За інформацією від Повітряних Сил ЗСУ, за допомогою мобільних вогневих груп було знищено 12 ворожих безпілотників.
“В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області”, — йдеться в повідомленні.
Напад став причиною пошкодження енергетичної системи Сумщини, а також призвів до часткового відключення водопостачання та електропостачання у деяких населених пунктах, таких як Суми, Білопілля, Лебедин і Охтирка.
Дані Сумської ОВА підтверджують, що російська армія обстріляла з авіації енергетичні об’єкти Сумщини.
“На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються”, — йдеться в повідомленні.
Об 00:58 у Сумах пролунав повторний вибух.