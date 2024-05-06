У ніч на 6 травня російські вторгненці здійснили атаку на Сумщину за допомогою 13 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", які були запущені з Курської області РФ.

За інформацією від Повітряних Сил ЗСУ, за допомогою мобільних вогневих груп було знищено 12 ворожих безпілотників.

“В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області”, — йдеться в повідомленні.

Напад став причиною пошкодження енергетичної системи Сумщини, а також призвів до часткового відключення водопостачання та електропостачання у деяких населених пунктах, таких як Суми, Білопілля, Лебедин і Охтирка.

Дані Сумської ОВА підтверджують, що російська армія обстріляла з авіації енергетичні об’єкти Сумщини.

“На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються”, — йдеться в повідомленні.

Об 00:58 у Сумах пролунав повторний вибух.