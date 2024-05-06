За інформацією від Повітряних Сил ЗСУ, за допомогою мобільних вогневих груп було знищено 12 ворожих безпілотників.

“В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області”, — йдеться в повідомленні.

Напад став причиною пошкодження енергетичної системи Сумщини, а також призвів до часткового відключення водопостачання та електропостачання у деяких населених пунктах, таких як Суми, Білопілля, Лебедин і Охтирка.

Дані Сумської ОВА підтверджують, що російська армія обстріляла з авіації енергетичні об’єкти Сумщини.

“На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються”, — йдеться в повідомленні.

Об 00:58 у Сумах пролунав повторний вибух.

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