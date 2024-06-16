Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За інформацією відомства, внаслідок російської атаки постраждали четверо чоловіків та одна жінка. Їх доставили до лікарні. З осколковими пораненнями шпиталізували також й двох братів — хлопчиків 4 та 7 років, які в момент обстрілу перебували на подвір’ї.

Як зазначають у прокуратурі, наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким окупанти вдарили по селу. Також розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Донецька область щодня потерпає від російських обстрілів. Зокрема у суботу, 15 червня, окупанти із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли село Улакли у Волноваському районі. Внаслідок атаки тоді загинули троє людей, ще п’ятеро постраждали.