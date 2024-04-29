Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекові угоди, укладені за останні півроку, мають велике значення для України, особливо в умовах очікування підтримки від США.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він наголосив на тому, що постачання систем протиповітряної оборони та їхніх компонентів було можливим завдяки фінансуванню, передбаченому у відповідних договорах.

“Ви розумієте вартість ППО та скажу вам чесно, що вони надходили завдяки фінансуванню, що було зазначене у дев’ятьох угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло”, — підкреслив президент.

Нагадаємо, що сьогодні на цій зустрічі президент України Володимир Зеленський також заявив, що українська влада продовжує працювати над залученням додаткових систем ПЗК Patriot до країни, але поки що немає конкретного плану дій.