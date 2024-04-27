Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з головою районної державної адміністрації міста Бровари Володимиром Майбоженком постраждали четверо людей, серед них дитина. Наразі їх стан стабілізувався.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

“Внаслідок жахливого ДТП, яке сталося вчора увечері, четверо потерпілих перебувають в нашій броварській клінічній лікарні. Стан усіх потерпілих ‒ і дорослих, і дівчинки ‒ поступово покращується”, ‒ зазначив він.

За інформацією медиків, стан дитини стабільний, в дівчинки перелом руки та гематома голови, надана вся необхідна допомога, вона разом з батьком перебуває в травматологічному відділенні.

Разом з тим, один з постраждалих чоловіків залишається в реанімації, другого вже переведено до хірургічного відділення.

“Стан обох стабільний, загрози для життя немає”, ‒ наголосив Сапожко.

Як відомо, Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, ввечері п’ятниці, 26 квітня, вчинив наїзд на пішоходів, не спинившись на сигнал світлофора. Перевірка на вміст алкоголю в крові чиновника показала 2,31 проміле (при дозволеній нормі – 0,2 проміле).

Одразу після інциденту голову районної держадміністрації затримали. Сьогодні відбувся суд, на якому Майбоженку обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 2 місяці.