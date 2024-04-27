Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

“Внаслідок  жахливого ДТП, яке сталося вчора увечері, четверо потерпілих перебувають в нашій броварській клінічній лікарні. Стан усіх потерпілих ‒ і дорослих, і дівчинки ‒ поступово покращується”, ‒ зазначив він.

За інформацією медиків, стан дитини стабільний, в дівчинки перелом руки та гематома голови, надана вся необхідна допомога, вона разом з батьком перебуває в травматологічному відділенні. 

Разом з тим, один з постраждалих чоловіків залишається в реанімації, другого вже переведено до хірургічного відділення.

“Стан обох стабільний, загрози для життя немає”, наголосив Сапожко.

Як відомо, Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, ввечері п’ятниці, 26 квітня, вчинив наїзд на пішоходів, не спинившись на сигнал світлофора. Перевірка на вміст алкоголю в крові чиновника показала 2,31 проміле (при дозволеній нормі – 0,2 проміле).

Одразу після інциденту голову районної держадміністрації затримали. Сьогодні відбувся суд, на якому Майбоженку обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 2 місяці.