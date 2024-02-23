Росіянам вдається щомісяця набрати до війська 30 тисяч вояків. Втім через брак озброєння ЗСУ знищують окупантів повільніше порівняно з тим, як відбуваються темпи мобілізації в РФ.

Про це Українському радіо повідомив військовий оглядач Денис Попович

«Останні кілька місяців ми не маємо того рівня допомоги від Заходу, який був раніше. І таким чином утилізація оцієї людської маси сповільнюється. В певні дні, коли була оборона Авдіївки, вона дорівнювала темпу набору. Тисячу людей могли щодобово знищувати, ліквідувати. І тисячу людей росіяни набирали. Але загалом через брак озброєння ворог має час для того, щоб більш-менш підготувати своїх людей. Це теж тривожна історія. Тобто ми їх знищуємо повільніше, ніж вони їх набирають», – зазначив експерт.

Попович додав, що в РФ офіційно немає мобілізації. Це рекрутингова кампанія, яка передбачає залучення людей на певні фінансові умови, які для них є привабливими.

«Тобто це виплати від держави та від місцевої влади, які можуть сягати кількох тисяч доларів відразу, як тільки підписав контракт. І потім по 200 тисяч за один місяць участі у так званій «спеціальній воєнній операції», а відповідно у війні в Україні. І на цих умовах люди йдуть, оскільки у них кредити, борги та відсутність роботи. І тим паче їм можуть сказати, що воювати вони не будуть, а перебуватимуть на другій лінії чи на складах перекладатимуть їжу чи майно. Але реальність виявляється інакша. І таким чином вони можуть за добу набрати приблизно тисячу людей, що відповідає показнику 30 тисяч на місяць», – зазначив експерт. «Зараз Європа прокидається, європейці потроху усвідомлюють те, що нам необхідно допомагати, але щоб вони розкрутили свою військову машину, потрібен час. І за цей час ми повинні протриматися, оскільки з такою нестачею боєприпасів, насамперед з точки зору артилерії, нам наступати кудись зараз було б дуже важко», – додав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав членів блоку зробити усе можливе для забезпечення України снарядами. Він зазначив, що українській армії важко протистояти Росії, оскільки їй не вистачає боєприпасів.