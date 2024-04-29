Під час візиту до України урядовці Данії підписали документ про посилення допомоги українській оборонній промисловості, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 27 квітня.

«Під час візиту в Україну делегації з Данії у складі міністра оборони Трольса Люнд Паульсена та очільника данського МЗС Ларса Люкке Расмуссена був підписаний Лист про наміри, який передбачає посилення фінансової допомоги нашої оборонної промисловості», – написав він у своїх соцмережах.

За словами міністра оброни, загальна сума військової підтримки від Данії перевищила 4 мільярди євро.

«На тлі зростаючої російської агресії ми не зупиняємося на досягнутому. Відтак обговорили з партнерами можливість залучення прямих інвестицій Данії в український оборонний сектор», – додав Умєров.

Міністерство оборони Данії підтвердило, що сторони підписали протокол про те, що фінансова допомога країни в майбутньому може полягати в інвестиціях в українську оборонну промисловість.

Також у відомстві повідомили, що кілька данських та українських компаній уже ведуть діалог про співпрацю.

Днями уряд Данії спільно з партіями парламенту погодив збільшення військової допомогипідтримки України на додаткові 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) у цьому році.