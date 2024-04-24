Уряд Данії профінансує на близько 40 млн євро підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також виділить 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За даними відомства, кошти будуть залучені в рамках меморандуму про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови, що укладений між Україною та Данією.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, підписаний документ передбачає співпрацю з приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility з системою позик і гарантій у рамках Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який є частиною Дансько-українського фонду, що спрямований на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України.

“Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 млн данських крон (приблизно 40 млн євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 млн євро”, – повідомляє міністертсво.

Також окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, уряд Данії додатково профінансує Український механізм EIFO на суму на майже 380 млн євро.

Україна і Данія також, як анонсується, посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.