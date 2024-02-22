Ставка російського президента на розкол Заходу і його неспроможність підтримати боротьбу України, не спрацювала, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Він сказав, що президент Росії Володимир Путін припускав, що зможе перечекати Захід, що увага та інтерес Заходу зійдуть нанівець, що Захід не захоче довго утримувати санкції, але він помилявся.

“Захід довів, що Путін неправий. Я маю на увазі не лише Сполучені Штати, але і Європу, яка на ранньому етапі вжила вражаючих заходів, щоб відійти від російської енергетики — цього Путін ніколи не очікував”, — пояснив речник Держдепу під час брифінгу у середу, 21-го лютого.

Водночас, на його думку, тепер Москва стежить, чи готовий Конгрес Сполучених Штатів активізуватись і продовжувати фінансувати Україну, щоб допомогти їй захиститися від агресії Росії.

“Нам потрібен партнер у Конгресі”, — сказав Міллер.

Він наголосив, що не вважає, що Путіна отримав перевагу у війні.

Під час брифінгу у Державному департаменті журналістка переповіла інформацію від західних урядів про те, що Володимир Путін переконаний, що врешті зможе виграти війну в Україні.

За інформацією розвідки на це є три причини: можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім, збільшення кількості призовників РФ та збільшення потужностей російського військового виробництва.

Відповідаючи на питання журналістки, Міллер припустив, що Росія стежить за тим, що відбувається у світі, у Вашингтоні та в американському Конгресі, однак Сполучені Штати не вірять, що Путін отримав перевагу у війні.

“Так, Росія досягла певних успіхів на полі бою, зокрема за останній тиждень. Це відбулося тому, що Україна не змогла належним чином поповнити запаси своїх військ, значною мірою через те, що Конгрес не вживає заходів, щоб продовжувати підтримувати Україну, коли вона бореться за захист своєї території”, – сказав Міллер.

Водночас він наголосив, що війна ведеться не лише на суходолі, а і в Чорному морі, де українці досягли великих успіхів.

«У Чорному морі вони відтіснили російський флот. Вони також відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та зерно, а також інші промислові товари через Чорне море, що було неможливо в перші дні війни, коли Росія заблокувала українські порти”, — заявив Міллер.

Він також висловив сподівання, що українці продовжуватимуть прогресувати і пообіцяв, що Сполучені Штати підтримуватимуть ці зусилля “ у міру їхніх можливостей”.

Як повідомляв Голос Америки, у середу президент США Джо Байден знову закликав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона винести на голосування законопроєкт, який включає додаткове фінансування для союзників США, в тому числі України, який затвердив Сенат.

“Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування”, – написав Байден у мережі Х.

13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого.