Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили незаконне виробництво одягу під виглядом відомих світових брендів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Пресслужба БЕБ зазначає, що підпільний цех знаходився в промисловому районі Одеси. Організатори підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу, що завдало правовласникам матеріальної шкоди.

За даними слідства, організував роботу цеху іноземець. Його підлеглі наносили на пошитий одяг відомі найменування та логотипи світових брендів без відповідних дозвільних документів від правовласників.

Підроблений товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України.

Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності становить майже 1,8 млн грн.