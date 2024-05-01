ЗСУ потребують негайного поповнення запасів озброєння, у зв’язку із загостренням ситуації на фронті. Аби розв’язувати нагальну проблему Сполучені Штати вже схвалили новий пакет допомоги. Водночас в американському Конгресі закликали передати Україні додаткові касетні боєприпаси.

Таку заяву зробив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон під час слухань у Палаті представників.

Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх – відправити їх народу України”, – зазначив Вілсон.

На думку законодавця, передавши касетні бомби Києві, Вашингтон зможе “вбити одразу двох зайців”. У Сполучених Штатів є надлишок касетних боєприпасів і це озброєння може посилити українську армію.

Варто зазначити, що разом з високою ефективністю касетні боєприпаси несуть і небезпеку для тих територій, на яких їх було використано. Адже один такий снаряд містить у собі чимало менших вибухових пристроїв які у підсумку розлітаються на значну відстань. Але такі пристрої не завжди спрацьовують. Отож після використання касетних бомб від них ще багато років може страждати населення, яке проживатиме у цих регіонах.