Як пише Huffpost, в середу Трамп особисто звернувся до кількох сенаторів-республіканців, щоб попросити їх відмовитися від будь-якої угоди щодо питання з південним кордоном США.

Таким чином він хотів вплинути на майбутні вибори, щоб Джо Байден не зарахував цю угоду на свій рахунок.

Втручання Трампа викликало «емоційну» дискусію на закритій зустрічі республіканців у Сенаті в середу, коли сенатори протягом кількох годин висловлювали своє розчарування з приводу, в значній мірі, секретних переговорів щодо надзвичайної допомоги Україні, Ізраїлю та по міграційному питанню.

Конференція розкололася на два табори: тих, хто вважає, що республіканці повинні ухвалити цю угоду, і тих, хто виступає проти.