Омбудсман Лубінець розповів про випадки тортур, зокрема сексуального насильства, що сталися з українськими полоненими з боку окупантів.

Про це Лубінець заявив під час гуманітарної панелі на Глобальному саміті миру, розповідає “Межа”.

Під час 52-го обміну поліціянтка з Маріуполя, яку повернули до України, розповіла про те, що зазнавала сексуального насильства з боку окупантів під час перебування у полоні в Росії. Ця інформація була розголошена під час гуманітарної панелі на Глобальному саміті миру у Швейцарії уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Під час останнього обміну полоненими між Україною і РФ було звільнено 75 осіб, з яких четверо були цивільними.

Серед звільнених була 24-річна поліціянтка, яка перебувала у полоні РФ протягом понад двох років. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, вона не вважається військовополоненою як представниця поліції, але росіяни вважали її такою.

“Вона розповіла моїм представникам, що всі ці два роки вона була під сексуальними тортурами з боку російських солдатів. Весь цей період”, – сказав Лубінець.

Лубінець також згадав заяву спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс, що 90% мирних жителів і військовополонених піддаються тортурам з боку російських окупантів, коли перебувають у полоні.