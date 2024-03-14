Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зазначив, що Палата готує свій варіант законопроєкту для підтримки України, проте цей варіант буде суттєво відрізнятися від версії, яку раніше схвалив Сенат

Джонсон вказав, що проєкт від Палати представників може пропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або ленд-лізу з огляду на захист інтересів американських платників податків.

Це означає, що потенційний новий законопроєкт повинен отримати достатню кількість голосів як у Палаті представників, так і у Сенаті.

Більше того, Джонсон висловився про створення інструменту, аналогічного пропозиції республіканця Майка Маккоула, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів і перерахування отриманих коштів у фонд підтримки України.

Про намір повторно включати до цього законопроєкту будь-які положення щодо південного кордону США Джонсон не заявив.