Джонсон вказав, що проєкт від Палати представників може пропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або ленд-лізу з огляду на захист інтересів американських платників податків.
Це означає, що потенційний новий законопроєкт повинен отримати достатню кількість голосів як у Палаті представників, так і у Сенаті.
Більше того, Джонсон висловився про створення інструменту, аналогічного пропозиції республіканця Майка Маккоула, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів і перерахування отриманих коштів у фонд підтримки України.
Про намір повторно включати до цього законопроєкту будь-які положення щодо південного кордону США Джонсон не заявив.
“Ніхто не хоче, щоб Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні… і піде далі в Європу… У цій ситуації є добро проти зла, і Україна тут жертва“, – сказав Джонсон на зустрічі.