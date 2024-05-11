Газорозподільча станція у Станіславській громаді в Херсонській області потрапила під обстріл окупантів, що продовжують наносити удари по критичній інфраструктурі.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Російські окупанти в суботу, 11 травня, обстріляли газорозподільну станцію в Станіславській громаді Херсонської області.

“Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це більше двох тисяч споживачів”, – написав голова Харківської ОВА.

Також було зазначено, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються через численні обстріли.

Раніше стало відомо, як від російських військ у Херсоні 8 травня постраждала залізнична інфраструктура, колії та вокзал пошкоджені. Рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ тимчасово призупинили до Миколаєва. Пасажирів з Миколаєва до Херсона та назад доставляють автобусами.

Також не вперше росіяни з метою обстрілюють критичну інфраструктуру по всій Україні, бажаючи відрізати цивільне населення від води, газу тощо. Під цей список підлягають ще заклади освіти, адміністративні будівлі, дитячі садочки. Так в кінці квітня в Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 6 приватних будинків, торговий центр, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство та автомобілі, внаслідок чого 6 людей отримали поранення.