Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.
Російські окупанти в суботу, 11 травня, обстріляли газорозподільну станцію в Станіславській громаді Херсонської області.
“Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це більше двох тисяч споживачів”, – написав голова Харківської ОВА.
Також було зазначено, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються через численні обстріли.
Раніше стало відомо, як від російських військ у Херсоні 8 травня постраждала залізнична інфраструктура, колії та вокзал пошкоджені. Рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ тимчасово призупинили до Миколаєва. Пасажирів з Миколаєва до Херсона та назад доставляють автобусами.
Також не вперше росіяни з метою обстрілюють критичну інфраструктуру по всій Україні, бажаючи відрізати цивільне населення від води, газу тощо. Під цей список підлягають ще заклади освіти, адміністративні будівлі, дитячі садочки. Так в кінці квітня в Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 6 приватних будинків, торговий центр, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство та автомобілі, внаслідок чого 6 людей отримали поранення.
- У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджений залізничний вокзал
- Російська армія поцілила в об’єкт критичної інфраструктури в Херсонській області, — місцева влада
- На Херсонщині росіяни поцілили по ТЦ та дитсадку, — ОВА