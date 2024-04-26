Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

ВАКС постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 25 000 прожиткових мінімумів (75,7 млн грн).

У разі внесення застави на міністра буде покладена низка обов’язків, серед яких: прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками і іншими підозрюваними у цій справі.

Миколі Сольському та ще декільком підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель (вартість – 291 млн грн) та спробу заволодіння ще близько 3300 га (вартість – 190 млн грн).