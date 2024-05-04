Йдеться про цифру в півмільйона російських солдатів, серед них вбитими рахується близько 150 тисяч.

Про це в інтерв’ю “Новой газете” сказав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

За словами дипломата, такі дані свідчать про “військовий провал Москви”. Водночас він запевнив, що Європа та західні партнери зберігатимуть єдність та рішучість і продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

“Європа та її партнери зберігатимуть єдність та рішучість стільки, скільки потрібно. Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко — це не має мети”, — сказав він.

Політик прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що допускає відряджання французьких військ в Україну. Сежурне зазначив, що європейці повинні “грати відкрито” проти непередбачуваної та непослідовної Москви. На його думку, коли мир у Європі опинився під загрозою, обмежень немає, тому можливо будь-що й ніяких виключень немає.

“Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України”, — наголосив французький дипломат.

Також він повідомив про те, що Франція заморозила російські активи в ЄС, щоб ускладнити Росії фінансування її незаконної війни.

“Франція справді хоче піти ще далі: в умовах зростання відсоткових ставок ці активи принесли 2023 року доходи у розмірі близько 4 млрд євро. Ми пропонуємо використовувати їх для фінансування зусиль з оборони та відновлення України”, — сказав Сежурне.