Про це заявили організатори пам’ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.
“З огляду на обставини, Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року”, – зазначили організатори.
Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.
У Кремлі прокоментували запрошення Росії на 80-ті роковини висадки союзників у Нормандії.
“Річ у тому, що це ніхто офіційно до нас не доводив. Хоча в такому ключі можуть навіть не турбуватися. Головне свято – це День перемоги у Москві 9 травня”, – сказав РБК прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.
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