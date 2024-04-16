У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але не главу Кремля Владіміра Путіна.

Про це заявили організатори пам’ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.

“З огляду на обставини, Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року”, – зазначили організатори.

Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

У Кремлі прокоментували запрошення Росії на 80-ті роковини висадки союзників у Нормандії.

“Річ у тому, що це ніхто офіційно до нас не доводив. Хоча в такому ключі можуть навіть не турбуватися. Головне свято – це День перемоги у Москві 9 травня”, – сказав РБК прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.