Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький доповіли Президентові про наслідки російських обстрілів для енергогенеруючих потужностей та нинішню ситуацію з електропостачанням.

Учасники наради узгодили плани відновлення енерговиробництва та зведення капітальних захисних споруд.

“Також на нараді розглянули найактуальніші соціальні питання для регіону. Начальник Харківської ОВА та міністр освіти Оксен Лісовий представили план організації офлайн-навчання в деяких районах Харкова з 1 вересня цього року. Кошти на будівництво шкільних укриттів та закупівлю шкільного транспорту закладені в державному бюджеті”, – додали у пресслужбі.