Удари були по Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях”, – написав він у фейсбуці.

За його даними, енергетики вже працюють над усуненням наслідків.