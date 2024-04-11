Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
“Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях”, – написав він у фейсбуці.
За його даними, енергетики вже працюють над усуненням наслідків.
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