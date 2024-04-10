Про це повідомляє Watchers з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури.

Після затримання Владислава Лук’янова Соломʼянський райсуд Києва 27-го лютого відправив його під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета як підозрюваного у виправданні збройної агресії РФ.

Інцидент біля прикордонного пункту пропуску на Одещині, звідки Лук’янов, за даними СБУ, намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку, відбулось у лютому. Проте Служба безпеки повідомила про затримання сьогодні, 10-го квітня.

Це може бути пов’язано з тим, що міжнародна організація “Репортери без кордонів” (RSF) виступила з закликом до проведення незалежного та ретельного розслідування справи журналіста “Слідства.Інфо” Євгенія Шульгата, якому намагалися вручити повістку після публікації розслідування про майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною.

Після виходу розслідування з’ясувалось, що журналісту, який його готував, у торговому центрі намагались вручити повістку представники ТЦК, яких привів туди працівник Департаменту Кібербезпеки. Після цього Вітюка відсторонили від обов’язків на період проведення перевірки.