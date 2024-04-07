СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять перевірку інформації стосовно журналіста видання “Слідство.Інфо” Євгенія Шульгата, якому співробітники ТЦК намагалися вручити повістку. Інцидент стався 1 квітня у столичному супермаркеті, що знаходиться в Оболонському районі міста.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Міноборони в коментарі “Українській правді”.

“В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим. Журналістська робота – це основа будь-якого демократичного суспільства і невідʼємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас захист України від ворога — обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій”, — заявили в Міноборони.

Наразі Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ зʼясовують деталі ситуації, що склалася. Про її результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною.

Зазначимо, що квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023-го. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці. При цьому у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.