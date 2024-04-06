Проєкт розслідувань “Слідство.Інфо” заявляє, що працівник Служби безпеки України міг давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту проєкту. Про це йдеться у розслідуванні “Слідства.Інфо”, яке базується на відео з камер спостереження.

У понеділок, 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста “Слідства.Інфо” Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

“Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя”, – сказав журналіст.

Він зняв спілкування з військовими на камеру, що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними. Уточнюється, що представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста близько о 21.00.

У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію Шульгату виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.

“Слідство.Інфо” також отримало відео з камер спостереження торговельного центру, де відбулися ці події.

“На відео видно, що о 21:08 журналіст заходить у торговельний центр. Вже за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Разом з ними чоловік у цивільному одязі. З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК… Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста”, – повідомляє проєкт.

Журналісти ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК, однак вони не погодилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку.

“Слідства.Інфо” направило запит з запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ.

Джерела журналістів повідомили, що чоловік, який керував представниками ТЦК, може бути Олексієм Біленком.

“Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз – у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк – фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Також ми з’ясували номер телефону Олексія Біленка деякі користувачі раніше записували його «Льоша СБ”, – пишуть журналісти.

Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах вдався до блокування можливості з ним поспілкуватися.

У СБУ цю заяву журналістів також не коментували.

“Слідство.Інфо” нагадує, що днями Євгеній Шульгат працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке вийшло 4 квітня – “Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ”. Журналіст розповів, що одразу запідозрив, що його зупинили у супермаркеті саме через цю історію.