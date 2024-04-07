Відповідне звернення з вимогою встановити справедливість і захистити права журналістів в Україні представники медіаруху адресували до вищих посадових осіб країни.

Українські журналісти та медійні організації звернулися до президента України Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, генерального прокурора України Андрія Костіна, міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з вимогою встановити справедливість і захистити права журналістів в Україні.

Про це йдеться у тексті відповідної заяви, опублікованої на «Детектор Медіа».

«Ситуація, що склалася з переслідуванням журналіста-розслідувача «Слідства.Інфо» Євгенія Шульгата викликає серйозне занепокоєння щодо можливого зловживання службовим становищем та перешкоджання журналістській діяльності з боку СБУ, а також щодо використання військових як інструменту для припинення журналістських розслідувань», — йдеться у зверненні.

Тиск на журналіста Євгенія Шульгата, після викривального розслідування стосовно генерала СБУ Вітюка, представники медіаспільноти вважають неправомірним. Подібні дії на думку журналістів, вказують на намагання СБУ використати службове становище з метою перешкоджання діяльності журналіста, який висвітлював факти, потенційно незручні для керівництва СБУ.

«Четверо з шістнадцяти співробітників «Слідства.Інфо» отримали повістки й доєднались до лав Збройних Сил України. Однак зафіксований нами випадок викликає серйозне занепокоєння щодо використання військової служби як інструменту для переслідування журналістів за їхню професійну діяльність. Незаконне стеження за журналістом представниками спецслужб та використання військових як інструменту припинення журналістських розслідувань є неприпустимим та загрозливим прецедентом», — наголосили медійники.