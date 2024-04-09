Про це 9 квітня повідомила пресслужба СБУ в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”

Це рішення пояснили перевіркою інформації про спробу вручити журналісту “Слідство.Інфо” повістки після публікації матеріалу про Вітюка та його дружину Юлію.

«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо», голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов’язків», — заявили в пресслужбі.

На час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу на фронті, де виконуватиме спецзавдання разом з «Альфою».

“Наразі він відряджений до підрозділу, сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань”, — додали у пресслужбі.

Публічні коментарі Малюк та Вітюк щодо ситуації не робили.

Журналіст проєкту “Слідство.Інфо” Євгеній Шульгат 4 квітня опублікував розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року купила квартиру у київському житловому комплексі преміум-класу. У декларації Вітюка вказано, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча на її ринкова ціна перевищує 20 мільйонів.

“Слідство.Інфо” повідомляє, що Вітюку не вистачило б офіційного заробітку на таку квартиру. Водночас його дружина Юлія почала займатися підприємництвом невдовзі після призначення її чоловіка на посаду керівника департаменту кібербезпеки СБУ. В спецслужбі заявили, що заробітку Юлії Вітюк вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. Так спецслужбовці нібито хотіли “покарати” розслідувача.

У пресслужбі СБУ зазначили, що перевіряють ці дані спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом інциденту. У командуванні Сухопутних військ заявили, що проводять службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Також службову перевірку доручив провести головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.