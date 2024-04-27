Про це йдеться у дописі головкома на сторінці у Facebook.
“Я поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження“, — написав він.
Сирський також подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, наших Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.
Повідомляється, що перед учасниками коаліції виступили також президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
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