Президент Зеленський подякував нашим воїнам. Окремо відзначив 57 ОмБР, 1-шу бригаду оперативного призначення НГУ «Буревій», 55-ту окрема артилерійську бригаду «Запорізька Січ» , 118-ту окрему механізовану бригаду, 35-ту окрему бригаду морської піхоти ім. Михайла Остроградського та 123-ту окрему бригаду територіальної оборони.

Президент також подякував країнам, які за цей тиждень допомогли, надали Україні нові пакети підтримки, та ухвалили нові рішення заради української сили.

“Дякую всім, хто з Україною та в Україні! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави та людей!”, — сказав Володимир Зеленський.