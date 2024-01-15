Поліцейські викрили злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міноборони площею 19 га під Києвом, які були призначені під розташування військової частини.

Фігурантами справи стали ексголова однієї з сільрад Київської області, депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник.

У 2016 – 2017 роках в рамках чергової сесії вони прийняли ряд незаконних рішень, які призвели до вилучення землі із власності Міноборони на користь 35 підконтрольних їм осіб.

Сума збитків державі становила понад 36 мільйонів гривень.