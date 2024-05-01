Стали відомі результати перших аукціонів з продажу застарілого автопарку: вдалося залучити 3,28 мільйона гривень, що на 60% перевищує початкову ціну.

Про це повіомив Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

“Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні — 60%+. Як Вам “мотлох”?”, — написав Смілянський.

Нагадаємо, що на офіційній сторінці Укрпошти у мережі Х з’явився допис з лайкою щодо реакції суспільства на новину про те, що компанія розпродає застарілий автотранспорт на майданчику ProZorro.

Зазначено, що ще три аукціони заплановано на 1 травня, де очікується збір ще 400 тисяч гривень.

6 аукціонів у Закарпатті, Львові, Тернополі, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, на які прийшло по одному учаснику, будуть продовжені на 7 днів. Також повторні аукціоні відбудуться у Дніпрі, Харкові та Одесі, бо провести їх завадила безпекова ситуація.

Зокрема, днями компанія оголосить про нові торги. На них будуть виставлені ще 500 автівок.

“Це називається “ефективне використання державного майна”. Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими”, — заявив Смілянський.

Ігор Смілянський також зазначив, що незабаром компанія почне продавати старі комп’ютери.