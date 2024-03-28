У Пенсійному фонді України пояснили, що це була спроба дискредитувати їх роботу через Telegram-канал. Чия саме спроба – не зазначили. Та оцінили її як невдалий хід і заявили, що діяльність фонду потребує більш креативного підходу.
“Сьогодні Telegram не найбільш надійний канал інформування, але багато користувачів отримують інформацію саме з цього джерела. Водночас нагадуємо: якщо ви отримуєте інформацію про діяльність Пенсійного фонду України в Telegram, радимо перевіряти її достовірність на інших офіційних каналах Фонду”, – зазначили у ПФУ.
Понад 800 реакцій. І хоч пост видалили він миттєво розлетівся соцмережами. Не лишилися осторонь і українські мемологи. Редакція “Межі” зробила підбірку оригінальних реакцій на ситуацію.
Є й ті, хто поставився до ситуації з розумінням:
Чи не найоригінальніше відреагувала “Укрпошта”. “Кур’єри пенсій” підтримали Пенсійний Фонд. Так мовити доповнили сідниці їх продовженням.
В “Укрпошті” додали: “Ноги не фейкові”. І цей пост вже обговорили коментатори. Надалі, пишуть у коментарях чекають “груди від Укрзалізниці” та інші частини тіла від держустанов.
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