Користувачі Telegram вночі 28 березня помітили незвичайний пост на офіційній сторінці Пенсійного фонду України. І це не інформація щодо виплат, а фото, яке у народі називають “нюдс”.

У Пенсійному фонді України пояснили, що це була спроба дискредитувати їх роботу через Telegram-канал. Чия саме спроба – не зазначили. Та оцінили її як невдалий хід і заявили, що діяльність фонду потребує більш креативного підходу.

“Сьогодні Telegram не найбільш надійний канал інформування, але багато користувачів отримують інформацію саме з цього джерела. Водночас нагадуємо: якщо ви отримуєте інформацію про діяльність Пенсійного фонду України в Telegram, радимо перевіряти її достовірність на інших офіційних каналах Фонду”, – зазначили у ПФУ.

Понад 800 реакцій. І хоч пост видалили він миттєво розлетівся соцмережами. Не лишилися осторонь і українські мемологи. Редакція “Межі” зробила підбірку оригінальних реакцій на ситуацію.

Є й ті, хто поставився до ситуації з розумінням:

Чи не найоригінальніше відреагувала “Укрпошта”. “Кур’єри пенсій” підтримали Пенсійний Фонд. Так мовити доповнили сідниці їх продовженням.

В “Укрпошті” додали: “Ноги не фейкові”. І цей пост вже обговорили коментатори. Надалі, пишуть у коментарях чекають “груди від Укрзалізниці” та інші частини тіла від держустанов.