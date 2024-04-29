В парламенті обговорюється можливість участі президента США Джо Байдена у першому Саміті миру, запланованому на 15-16 червня у Швейцарії.

Цю інформацію надав Олександр Мережко, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Він також зазначив, що Україна планує залучити найближчих партнерів до участі у Саміті миру.

“Робота над підготовкою першого інавгураційного Саміту миру триває, і зараз можна точно сказати, що участь у ньому візьмуть наші найближчі партнери. Не виключено, що на заході буде присутній президент США Джо Байден. Водночас Україні дуже важливо залучити країни глобального Півдня і держави-члени Великої двадцятки, зокрема Індію та Китай”, — йдеться у заяві політика.

Політик висловив сподівання, що Китай погодиться взяти участь у Саміті миру у Швейцарії, що стало б вагомою дипломатичною перемогою для України.

“Наразі триває дуже інтенсивна дипломатична робота і зараз є надія, що вдасться переконати Китай взяти участь у Саміті миру. Це була б вагома дипломатична перемога України, адже захід має продемонструвати волю до миру, волю зупинити російську агресію, показати путіну ізоляцію країни-агресора. Треба засвідчити, що більшість країн світу вимагає якомога швидшого миру та повного відновлення територіальної цілісності України”, — заявив політик.

Він також згадав підготовку Європейським Союзом нових санкцій проти Росії та висловив надію на їхню ефективність.

“Я сподіваюся, що в цьому пакеті будуть вирішуватися питання щодо заборони російського імпорту, а також буде розширене коло юридичних та фізичних осіб, на яких накладуть економічні обмеження. Дуже важливо зупинити російську військову машину, і тут потрібне впровадження вторинних санкцій, що допоможуть боротися зі спробами рф обійти обмеження. Тобто необхідна зміна концепції санкційного механізму та санкційної політики”, — наголосив народний депутат.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія планують провести Глобальний саміт миру 15-16 червня. Наразі підтвердили участь лише кілька країн, серед них Франція та Словаччина. Також передбачається можливість участі президента США Джо Байдена, але це ще не підтверджено офіційно.

Запрошення на саміт отримали понад 160 країн, включаючи країни Глобального півдня та представників міжнародних організацій. Росія не планує брати участь у саміті.

На зустрічі обговорюватимуть українську формулу миру та спробуватимуть знайти шляхи для завершення війни між Росією та Україною. що конференція високого рівня у Швейцарії запланована на червень з метою пошуку шляхів для досягнення миру в Україні.