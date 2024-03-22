Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту, домовились “продовжити роботу” над планом використання доходів із заморожених російських активів.

“Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко ухвалимо пропозицію, то зможемо розподілити перший мільярд вже у липні”, – зазначила фон дер Ляєн.

Наголошується, що пропозиція полягає в тому, щоб звільнити близько 3 млрд євро на рік для Києва після того, як усі країни ЄС дадуть свою згоду.

Загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України, аби протистояти російській агресії. Нині лідери ЄС працюють над планом, як ці прибутки з активів РФ виділяти Україні. Якщо плану отримає зелене світло — Київ зможе отримати близько трьох млрд євро на рік.