20 березня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця червня цього року

Європейська рада закликала держави-члени Європейського Союзу швидко схвалити переговорну рамку для вступу України.

Про це йдеться у підсумковій заяві Євроради, яку оприлюднила речниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Кесіндже в X (Twitter).

У документі в пункті під номером 32 зазначається, що відповідна оцінка та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові.

“Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань”, – повідомляється у заяві.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися у першій половині 2024 року.