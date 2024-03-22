Європейська рада закликала держави-члени Європейського Союзу швидко схвалити переговорну рамку для вступу України.
Про це йдеться у підсумковій заяві Євроради, яку оприлюднила речниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Кесіндже в X (Twitter).
У документі в пункті під номером 32 зазначається, що відповідна оцінка та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові.
“Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань”, – повідомляється у заяві.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися у першій половині 2024 року.
- Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером.
- Міністр енергетики: Наймасштабніша атака на енергетику України за останній час.
- “Шахеди”, балістика та крилаті ракети: Росія завдала масованого удару по Україні.