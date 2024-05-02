Більше 350 представників інституцій ЄС, урядів, української та європейської оборонної промисловості, галузевих організацій з'їдуться на форум оборонної промисловості для посилення оборонно-промислової співпраці між Україною та Євросозом.

Форум відбудеться 6 травня у Брюсселі в Бельгії, повідомляє Європейська служба зовнішніх дій.

Також на заході будуть присутні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, комісар Тьєррі Бретон та міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

«Форум має на меті зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні отримати можливості у пріоритетних сферах, які найбільше потрібні Україні – протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники», – повідомляється в анонсі заходу.

Вказано, що форум оборонної промисловості Україна-ЄС є першим кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS).

25 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні за рахунок іноземних інвестицій.