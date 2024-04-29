Про це повідомляє Financial Times.
До списку входять такі банки: Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP. Вони повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році.
Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.
Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.
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