Попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млрд євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень.

Про це повідомляє Financial Times.

До списку входять такі банки: Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP. Вони повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році.

Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.