Структури бізнесмена Віктора Поліщука, власника ТЦ «Гулівер», весь 2022 рік не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень

Віктор Поліщук, бізнесмен зі зв’язками у РФ, який збагатився в часи Януковича, продовжує свою діяльність в Україні.

У журналістському розслідуванні “Схем” йдеться про те, що прострочена заборгованість перед держбанками не завадила купівлі у 2022 році численних люксових авто на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається і сам бізнесмен

Станом на початок 2024 року, Поліщук заборгував близько 14 мільярдів гривень лише за ТЦ “Гулівер”. Цей бізнес побудовано саме за гроші державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

За умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах, бізнесмен має повернути 14 мільярдів до 2044 року. Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.