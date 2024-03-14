Віктор Поліщук, бізнесмен зі зв’язками у РФ, який збагатився в часи Януковича, продовжує свою діяльність в Україні.
У журналістському розслідуванні “Схем” йдеться про те, що прострочена заборгованість перед держбанками не завадила купівлі у 2022 році численних люксових авто на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається і сам бізнесмен
Станом на початок 2024 року, Поліщук заборгував близько 14 мільярдів гривень лише за ТЦ “Гулівер”. Цей бізнес побудовано саме за гроші державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».
За умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах, бізнесмен має повернути 14 мільярдів до 2044 року. Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.