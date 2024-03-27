Російські нафтові компанії зазнають серйозних труднощів з оплатою за свою продукцію через затримки у виплатах, які виникають у зв'язку зі зміненим підходом банків до фінансових операцій з Росією.

Про це пише Reuters.

Ці затримки стають наслідком посилення вимог та перевірок з боку банків в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які тепер уникають ризиків вторинних санкцій від США.

Відповідно до наказу США, банки в Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах та Туреччині, які співпрацюють з російськими підприємствами, посилили свої вимоги до документації та здійснюють більш ретельну перевірку операцій, щоб переконатися, що вони відповідають обмеженням ціни, встановленим санкціями.

Тепер банки вимагають додаткових документів, які можуть включати інформацію про власників компаній та учасників угод, щоб перевірити, чи не підпадають вони під санкції.

Внаслідок цього російські компанії, що експортують нафту, зіткнулися зі складнощами у виконанні своїх фінансових зобов’язань, що призводить до нестабільності фінансових потоків в країні.