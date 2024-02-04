Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

До цього він був мером Мелітополя, який наразі окупований росіянами.

Окрім цього Володимир Зеленський вже дав доручення новому голові. Зокрема, це стосується будівництва фортифікаційних споруд. Крім цього, на думку президента, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників. Зокрема він зауважив, що центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями.

Президент звернув увагу Федорова на розв’язання нагальних питань для жителів регіону, а саме щодо організації навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.