З початку бойових дій 7 жовтня минулого року, Міністерство охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, повідомляє про 34 654 загиблих в ізраїльському анклаві.

Заявило про це AFP.

Міністерство охорони здоров’я Гази, яке контролюється ХАМАСом, повідомило сьогодні, що протягом майже семи місяців війни між Ізраїлем та ХАМАСом на території Палестини загинуло щонайменше 34 654 людини. За останні 24 години було зафіксовано щонайменше 32 смерті, а з початку війни 7 жовтня поранено 77 908 осіб в секторі Гази.

ХАМАС не розрізняє цивільних осіб від бойовиків у своїх повідомленнях про жертви. Відомо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, в результаті чого загинуло близько 1200 осіб і було захоплено близько 250 заручників, з яких деякі досі утримуються у полоні.

Ізраїль розпочав військову операцію проти бойовиків у відповідь на ці події. Близько 80% населення Гази залишило свої домівки, а сотні тисяч людей опинилися на межі голоду. За даними Міністерства охорони здоров’я анклаву, загинуло понад 30 тисяч палестинців.