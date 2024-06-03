Ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці, Малинівці та Левадному, що у Запорізькій області.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

Впродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

“Ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці, Малинівці та Левадному. 178 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Нове Запоріжжя (Пологівський район). 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська”, – написав він.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Раніше повідомлялось, що наприкінці минулого тижня російська армія атакувала об’єкти енергетики, зокрема і у Запоріжжі.