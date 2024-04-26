Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждав дев’ятирічний хлопчик.
“Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома”, – написав очільник ОВА.
Він додав, що серед потерпілих також чоловік 42 років. Крім того, обтсріл пошкодив чотири п’ятиповерхівки та газогін у місті.
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