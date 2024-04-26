Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждав дев’ятирічний хлопчик.

“Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома”, – написав очільник ОВА.

Він додав, що серед потерпілих також чоловік 42 років. Крім того, обтсріл пошкодив чотири п’ятиповерхівки та газогін у місті.