Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, сьогодні від російських атак потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади.
“Постраждали 2 жінки — 40 та 88 років. Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто”, — розповів очільник ОВА.
Також Лисак додав, що внаслідок атаки побита й агрофірма. Зачепило лінію електропередач — без світла залишилось понад 300 абонентів.
За уточненою інформацією очільника ОВА, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, що сьогодні, близько 14:30, російська армія гатила з мінометів по населеному пункту Козацьке Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
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