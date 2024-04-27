Протягом дня війська країни-агресора завдали 13 ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. Крім того, противник 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, сьогодні від російських атак потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади.

“Постраждали 2 жінки — 40 та 88 років. Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто”, — розповів очільник ОВА.

Також Лисак додав, що внаслідок атаки побита й агрофірма. Зачепило лінію електропередач — без світла залишилось понад 300 абонентів.

За уточненою інформацією очільника ОВА, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, що сьогодні, близько 14:30, російська армія гатила з мінометів по населеному пункту Козацьке Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.