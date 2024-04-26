За день війська РФ майже 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Троє людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Майже два десятки атак на Нікопольщину протягом дня – дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади”, – написав він.

За словами очільника ОВА, всього постраждали троє людей: хлопчик, чоловік та 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені стадіон, інфраструктурний об’єкт, три господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони.