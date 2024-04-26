Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Майже два десятки атак на Нікопольщину протягом дня – дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади”, – написав він.
За словами очільника ОВА, всього постраждали троє людей: хлопчик, чоловік та 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків.
Також внаслідок обстрілів пошкоджені стадіон, інфраструктурний об’єкт, три господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони.
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